 

Cвитолина прошла во 2-й круг US Open

27 августа 2019 г. 12:00
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В Нью-Йорке стартовал заключительный в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, посеяна на US Open под 5-м номером.

В первом круге Свитолина провела матч против американки Уитни Осигве и одержала победу в двух сетах - 6:1, 7:5. Во втором круге соперницей Свитолиной будет титулованный ветеран женского тенниса экс-первая ракетка мира, находящаяся ныне на 52-й позиции в мировом рейтинге американка Винус Уильямс.

Помимо Свитолиной барьер первого круга преодолела еще одна украинская теннисистка Диана Ястремская, которая затратила три сета для победы над румынкой Моникой Никулеску - 6:4, 1:6, 6:2.

Еще одна украинка Леся Цуренко из-за травмы снялась с US Open

 

Видео: 

E. Svitolina vs. W. Osuigwe - Game Highlights

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.