Cвитолина прошла во 2-й круг US Open

В Нью-Йорке стартовал заключительный в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США. Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, посеяна на US Open под 5-м номером.

В первом круге Свитолина провела матч против американки Уитни Осигве и одержала победу в двух сетах - 6:1, 7:5. Во втором круге соперницей Свитолиной будет титулованный ветеран женского тенниса экс-первая ракетка мира, находящаяся ныне на 52-й позиции в мировом рейтинге американка Винус Уильямс.

Помимо Свитолиной барьер первого круга преодолела еще одна украинская теннисистка Диана Ястремская, которая затратила три сета для победы над румынкой Моникой Никулеску - 6:4, 1:6, 6:2.

Еще одна украинка Леся Цуренко из-за травмы снялась с US Open