Cыграны первые матчи Кубка Диего Марадоны

02 декабря 2020 г. 17:12
Автор: Виталий Лабскир
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В память о скончавшемся на прошлой неделе Диего Марадоне уже проводится турнир.

Футбольная ассоциация Аргентины переименовала Кубок профессиональной лиги в Кубок Диего Армандо Марадоны.

В этом турнире, выступают 24 команды, разбитые на 6 групп. В следующий этап выйдут по две лучшие команды от каждой группы.

Доигран 5-й тур турнира, который, когда тур начинался, назывался еще Кубком профессиональной лиги Аргентины, а к концу тура стал Кубком Марадоны. В этом туре наиболее драматичным вышел матч группы 1 между "Атлетико Тукуманом" и "Арсеналом Саранди". "Атлетико Тукуман", уступая на 90-й минуте 1:2, дважды забил в компенсированное время и праздновал победу 3:2.

"Атлетико Тукуман" идет в своей группе на первом месте, имея 15 очков из 15-ти возможных.

Видео: 

Copa Diego Maradona | Fecha 5 | resumen de Atlético Tucumán - Arsenal

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