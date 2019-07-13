Димитренко оказался гораздо тяжелее соперника

Бывший украинский, а ныне немецкий боксер-супертяж Александр Димитренко прошел взвешивание перед своим 47-м боем на профессиональном ринге.

Соперник у 37-летнего Димитренко будет крайне серьезным - олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 27-летний француз Тони Йока.

Вес Димитренко составил 119,0 кг. Йока оказался более, чем на 10 кг легче - 108,8 кг.

Йока после завоевания олимпийского "золота" ушел в профессионалы и провел 5 боев. Все выиграл, 4 из них - нокаутом. Правда, Йока не боксировал до сегодняшнего дня более года, поскольку отбывал дисквалификацию из-за нарушения допинговых правил.

В послужном списке Димитренко 41 победа (в том числе 29 - нокаутом) и 5 поражений. Последний свой бой Димитренко провел в апреле этого года и уступил мексиканцу Энди Руизу. Тогда Димитренко после пяти раундов отказался выходить на 6-й, принав свое поражение. Следует напомнить, что Руиз спустя полтора месяца после победы над Дмитренко сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в трех весовых категориях.

Возвращаясь к поединку Йока - Димитренко, это будет 10-раундовый рейтинговый бой. Он состоится в Антибе (Франция).