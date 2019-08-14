Для выявления победителя пришлось исполнить 22 пенальти

Невероятно упорным вышло одно из противостояний 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

В паре между датским "Копенгагеном" и сербской "Црвеной Звездой" оба матча завершились вничью с одинаковым счетом 1:1.

После овертайма ответного поединка в Копенгагене была назначена серия послематчевых пенальти. После пяти ударов счет был ничейным 3-3. Таким образом серия продолжилась и вылилась в марафон в котором каждая команда исполнила, как оказалось по 11-метровых. Серия завершилась в тот момент, как вратарь "Црвены Звезды" Милан Борян отразил удар футболиста "Копенгагена" Йонаса Винда. В итоге "Црвена Звезда" выиграла серию послематчевых пенальти 7-6 и отобралась в раунд плей-офф Лиги Чемпионов.