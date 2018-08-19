Домашнее поражение "Металлиста 1925"

Харьковский "Металлист 1925" не сумел пополнить свою турнирную копилку в 5-м туре Первой лиги украинского футбола, принимая киевскую "Оболонь".

Судьбу матча решил эпизод на 88-й минуте, когда за "Оболонь" забил Артем Ковбаса.

В итоге поражение "Металлиста 1925" - 0:1.

При этом главный тренер харьковской команды Сергей Валяев сказал на послематчевой пресс-конференции, что не имеет претензий к своим футболистам.

"Металлист 1925", имея 9 очков, располагается после 5-ти туров на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги.