Домашнее поражение "Металлиста 1925"

Харьковский "Металлист 1925" не сумел пополнить свою турнирную копилку в 5-м туре Первой лиги украинского футбола, принимая киевскую "Оболонь".
Судьбу матча решил эпизод на 88-й минуте, когда за "Оболонь" забил Артем Ковбаса.
В итоге поражение "Металлиста 1925" - 0:1.
При этом главный тренер харьковской команды Сергей Валяев сказал на послематчевой пресс-конференции, что не имеет претензий к своим футболистам.
"Металлист 1925", имея 9 очков, располагается после 5-ти туров на 5-м месте в турнирной таблице Первой лиги.