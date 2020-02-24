Донецкий "Шахтер" добыл победу в Харькове в компенсированное время

Безоговорочный лидер украинской футбольной Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" начинал весеннюю часть национального чемпионата домашним матчем в Харькове против черниговской "Десны".

"Шахтер" добыл победу в компенсированное время - 1:0. На 90+5 минуте автором единственного гола стал вышедших на замену Марлос.

Следует также отметить, что в этом матче система VAR, используемая теперь в украинской Премьер-Лиге, отменила из-за положения вне игры гол "Десны".

"Шахтер" возглавляет после 19-ти туров турнирную таблицу, имея 53 очка. У ближайших преследователей - киевского "Динамо" и луганской "Зари" соответственно 39 и 37 очков.