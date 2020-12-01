Донецкий "Шахтер" во второй раз одержал победу над мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов

Удивительное выступление донецкого "Шахтера" в групповой стадии Лиги Чемпионов. Два разгромных поражения от мёнхенгладбахской "Боруссии" с общим счетом 0:10, зато при этом две победы над мадридским "Реалом".

В первом круге "Шахтер" сенсационно взял верх над "Реалом" в Испании - 3:2, а сегодня одержал победу и в Украине, выиграв матч, проходивший в Киеве, со счетом 2:0.

Забивали за "Шахтер" футболисты, вышедшие на замену - Дентиньо и Манор Соломон.

У "Шахтера" за тур до финиша групповой стадии Лиги Чемпионов 7 очков (при этом 6 набраны в матчах с "Реалом) и 2-е место в своей группе.