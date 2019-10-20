Драка с тремя красными карточками в российском клубном футболе

Неназначение пенальти стало поводом для драки, в которой приняли участие, как футболисты двух команд, так и тренеры.

В Оренбурге в 13-м туре российской Премьер-Лиги состоялся матч между местной командой ФК "Оренбург" и "Крыльями Советов" из Самары.

"Оренбург" "горел" 0:1. В компенсированное время в штрафной площади гостей произошел эпизод, при котором мяч попал в руку футболиста "Крыльев Советов", однако арбитр не назначил 11-метровый удар.

После чего и началась массовая драка. Когда страсти улеглись, красную карточку получил футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков и главные тренеры обеих команд.

Остается добавать, что "Крылья Советов" удержали минимальное преимущество в счете.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанные "горячие" события начинаются с 3:08.