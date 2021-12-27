Драка в баскетбольном матче

Сначала баскетболист пытался «продавить» соперника, прорываясь к кольцу. Затем дело дошло до рукоприкладства.

После чего драчунов растащили.

Это в матче регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией» и «Вашингтоном» серьёзно повздорили игроки этих команд Джоэл Эмбиид и Монтрез Харрелл. Арбитр решил, что Харрелл не прав и удалил его. При этом Эмбиид издевательски помахал рукой удаленному сопернику

Сам же матч в итоге убедительной победой «Филадельфии» 117:96. А Эмбиид, к тому же, стал лучшим бомбардиром, набрав 36 очков.