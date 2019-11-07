Драматическая ничья донецкого "Шахтера" в Загребе в матче Лиги Чемпионов

07 ноября 2019 г. 8:02
Автор: Виталий Лабскир
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В 4-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов единственный представитель Украины в этом еврокубке донецкий "Шахтер" играл в Хорватии против "Динамо" (Загреб).

"Шахтер" открыл счет, затем "горел" 1:3, но сумел в компенсированное время забить два мяча и отыграться. Причем "горняки" сравняли счет после того, как в чужую площадь побежал на розыгрыш углового вратарь Андрей Пятов и заработал пенальти.

Пенальти реализовал Тете и установил итог - 3:3.

В другом матче этой группы "Манчестер Сити" и "Аталанта" сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, у "Манчестер Сити" теперь 10 очков, у "Шахтера" и "Динамо" - по 5, у "Аталанты" - 1. "Шахтеру", чтобы сохранить свое 2-е место и, соответственно, пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, нужно, во-первых, в оставшихся двух матчах набрать не меньше очков, чем наберет "Динамо", во-вторых, не дать себя опередить "Аталанте", отстающей на 4 очка.

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