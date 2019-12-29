Два нокдауна и нокаут в чемпионском бою

Боксерский поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) вішел зрелищным но достаточно односторнним.

Боксировали американец Жервонта Дэвис против кубинца Юриоркиса Гамбоа.

Дэвис отправлял Гамбоа в нокдауны во 2-м и 8-м раундах и, наконец, нокаутировал в 12-м.

На момент остановки боя Дэвис разгромно побеждал на записках всех трех судей: дважды по 109-98 и 109-97.

Гамбоа нашел причину своего поражения, заявив после боя, что во втором раунде, перед первым нокдаунм, порвал ахиллово сухожилие на ноге.

Впрочем, можно сомневаться в правдивости слов Гамбоа, поскольку со столь серьезной травмой он вряд ли смог бы продолжать бой.