Двое хоккеистов сборной Украины признались в сдаче матча на чемпионате мира-2017

Двое игроков национальной сборной Украины по хоккею "сливали" матч домашнего чемпионата мира-2017 против Южной Кореи.

Вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода, сознались в содеянном.

Оба хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата - Украина должна была проиграть команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

В итоге же украинцы уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Также, как стало известно "Обозревателю", одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского "Витязя" Алексей Лазаренко.

Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник 21-го августа.