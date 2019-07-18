 

Двойной перелом. Ужасающе грубый фол

18 июля 2019 г. 18:28
Автор: Виталий Лабскир
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В матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги Чемпионов между сербской "Црвеной Звездой" и литовской "Судувой" произошел жуткий эпизод.

Футболист "Црвены Звезды" Марко Гобельич в центре поля у боковой линии въехал прямой ногой в ногу игрока "Судувы" Виадаса Славицкаса.

Гобельич тут же получил прямую красную карточку. Вот только Славицкасу от этого не легче. У литовского футболиста тяжелейший двойной перелом. Прямо с матча скорая помощь увезла его в белградскую больницу, где Славицкасу уже сделана операция.

Видео: 

Crvena Zvezda vs Suduva Marko Gobeljic crveni karton i isključenje

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