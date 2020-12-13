Джошуа зрелищно "вырубил" Пулева. Три нокдауна и тяжелый нокаут

Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа отстоял свои пояса, устроив избиение болгарину Курбату Пулеву.

Джошуа дважды отправил Пулева в нокдаун в 3-м раунде. Затем - в 9-м. Причем это уже был, фактически, нокаут, но рефери дал продолжить бой, и тут же Пулев "улетел" в нокаут.

Теперь Джошуа, чтобы не потерять чемпионский пояс по версии WBO, следует провести его защиту против украинца Александра Усика. Джошуа не против такого поединка, однако надеется получить от WBO отсрочку, дабы сначала подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.