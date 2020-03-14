Едва начавшись, прервана эстафета олимпийского огня Токио-2020

14 марта 2020 г. 14:30
Автор: Виталий Лабскир
52 просмотра

Эстафета олимпийского огня летней Олимпиады-2020, начавшаяся с его зажжения без присутствия зрителей в древней Олимпии, продлилась лишь два дня.

Олимпийский огонь достиг греческих городов Каламата, а затем - Спарты, после чего национальный олимпийский комитет Греции по рекомендации греческого министерства здравоохранения принял решение прекратить дальнейшие этапы по стране из-за пандемии коронавируса.

Олимпийский огонь будет теперь передан в Японию организаторам Олимпийских Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Впрочем, вряд кто-то сейчас может дать гарантию, что Олимпиада не будет отменена.

Видео: 

The Lighting of the Olympic Flame | Tokyo 2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.