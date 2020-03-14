Едва начавшись, прервана эстафета олимпийского огня Токио-2020

Эстафета олимпийского огня летней Олимпиады-2020, начавшаяся с его зажжения без присутствия зрителей в древней Олимпии, продлилась лишь два дня.

Олимпийский огонь достиг греческих городов Каламата, а затем - Спарты, после чего национальный олимпийский комитет Греции по рекомендации греческого министерства здравоохранения принял решение прекратить дальнейшие этапы по стране из-за пандемии коронавируса.

Олимпийский огонь будет теперь передан в Японию организаторам Олимпийских Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Впрочем, вряд кто-то сейчас может дать гарантию, что Олимпиада не будет отменена.