Эпатажный боец MMA в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры и объяснил почему

08 июня 2020 г. 14:37
Автор: Виталий Лабскир
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор по прозвищу «The Notorious» («Печально известный»)  вновь завершил свою спортивную карьеру.

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конору Макгрегору 31 год, и уже в третий раз в своей карьере он объявляет о завершении карьеры.

На сей раз он дал через социальные сети такое пояснение своему решению: «Я принял решение закончить с боями. Благодарю всех за эти удивительные воспоминания. Ох, какой же это был крутой путь. Это перестало вызывать какие-либо эмоции, вот и все. Эти ожидания, ничего не происходит. Я перебираю варианты соперников, а никого толком нет сейчас. Меня ничто не будоражит».

 

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