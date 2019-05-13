Эпичная развязка. Мяч четырежды угодил в дужку кольца и все же залетел в цель

Бросок, совершенный одновременно с сиреной, в решающем, 7-м матче серии до четырех побед оказался результативным.

В четвертьфинальной серии плей-офф НБА между "Торонто" и "Филадельфии" счет после 6-ти матчей был равным 3-3.

И, вот, в 7-м поединке, при счете 90:90 у "Торонто" оставалось на атаку 4,2 секунды. Нападающий "Торонто" Кавай Ленард, получив мяч, сместился в угол площадки и, будучи под прессингом соперников, совершил оттуда бросок одновременно с сиреной. Мяч четырежды (!) ударился о дужку кольца, после чего таки залетел в корзину.

В итоге баскетболисты "Торонто" выиграли этот матч 92:90 и всю серию - 4-3. Само собой победившие неимоверно радовались, а проигравшие - грустили.