Эпизод, не вошедший в трансляцию полуфинала ЧМ-2018 по футболу Англия - Хорватия

12 июля 2018 г. 19:03
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Пока футболисты сборной Хорватии праздновали победный гол, забитый англичанам в овертайме полуфинала ЧМ-2018, случилось необычное.

Все футболисты сборной Хорватии обнимали Марио Манджукича, сделавшего на 109-й минуте матча счет 2:1 в пользу хорватской сборной. Трансляция как раз демонстрировала неуемную радость хорватов.

В этот момент английские футболисты развели мяч с центра поля и побежали с ним к воротам одинокого вратаря сборной Хорватии Даниэля Субашича. 

Атака наверняка бы вышла голевой, но арбитр матча не дал ее завершить и попросил игроков сборной Англии заново развести мяч с центра поля, руководствуясь пунктом правил о том, что в момент возобновления игры после гола все футболисты обеих команд должны находиться на своих половинах поля.

Вот, как это было.

 

 

Видео: 

England players trying to score while Croatia players were celebrating Mandzukic wining goal

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