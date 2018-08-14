Эпопея с харьковским футбольным клбуом "Кобра". Развязка все ближе

14 августа 2018 г. 15:54
Источник: "Трибуна"
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15 августа долно окончательно определиться будущее пока еще клуба первой лиги украинского футбола "Кобра" (Харьков).

Судьба «Кобры» будет зависеть от того, передаст ли действующий президент клуба, Александр Гельштейн, юридические права потенциально новому президенту Сергею Ващенко.

18 августа «Кобре» предстоит сыграть выездной матч против «Зирки» из Кропивницкого, и пока неизвестно, состоится ли этот поединок.

Матч «Кобры» против «Горняка-Спорта» из Горишних Плавней в предыдущем туре не состоялся.

 

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