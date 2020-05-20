Эстония разгоняется. Чемпионат страны по футболу возобновился с гола в свои ворота

20 мая 2020 г. 14:43
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпионат Эстонии-2020 по футболу начался в начале марта. Тогда был сыгран один тур, после чего начался коронаврусный карантин. И, вот, в практически победившей коронавирус Эстонии, возобновился национальный чемпионат.

В одном из матчей 2-го тура встречались команды “Курессааре” и “Нымме Калью”. В основном составе “Нымме Калью” на поле вышли два украинских футболиста – Андрей Маркович и Владислав Хомутов. И еще один – Иван Лобай остался в запасе. Кстати, главным тренером этой эстонской команды является украинский специалист Роман Кожуховский.

Что до событий в матче команда “Нымме Калью” повела в счете уже на 4-е минуте после того, как футболист “Курессааре” Рауно Тутк “отличился” автоголом, срезав мяч в свои ворота после флангового прострела.

Спустя 20 минут Каарел Уста, оказавшийся без опеки на пятачке у ворот “Курессааре” результат удвоил. Этот гол оказался последним в матче. Самая украинская команда чемпионата Эстонии “Нымме Калью” победила 2:0.

После двух туров у “Нымме Калью” максимальное количество очков – 6.

Видео: 

2. voor 2020: FC Kuressaare - Nõmme Kalju FC 0:2 (0:2)

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