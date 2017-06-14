"Эверест – мечта каждого альпиниста": как харьковчанин взошел на самую высокую гору мира

Эти кадры харьковский альпинист Валентин Сипавин снял во время восхождения на самую высокую вершину мира. Путь к Эвересту занял полтора месяца. Из Харькова Сипавин улетел пятого 5 апреля. В состав экспедиции вошли 9 человек, и уже 16 мая самая высокая вершина мира покорилась спортсменам.

Валентин Сипавин, альпинист

Штурмовой выход, он происходил с передового базового лагеря, с высоты 6400 и он занял четыре дня. Это был переход на 7000 – ночевка. Переход на 7700 - ночевка, переход на 8200. И в ночь, в 4 день мы в 9 вечера вышли из лагеря, и 5:30 утра были на вершине и потом еще до 9 вечера спускались.

Альпинист признается – победа далась нелегко. Поверить в нее он смог только когда до цели оставалось не больше сотни метров.

Валентин Сипавин, альпинист

Психологически давила высота, неизвестность маршрута, может отказать кислородная система. Поэтому пока лично я в 100 метрах от себя не увидел, я не был уверен, что мы на нее взойдем. Я увидел как раз на рассвете вершину в 100 метрах от себя, я понял, что мы точно должны взойти.

Сипавин стал пятым харьковчанином и 19 украинцем, взошедшим на опасную гору. К цели он шел почти семнадцать лет. Альпинизмом стал заниматься еще в университете, после попал в сборную Украины. Спортсмену уже покорялись, Альпы, Кавказ, горы Африки и Южной Америки. В последние 8 лет у Валентина еще появилось одно увлечение – ледолазание. Эверест стал первым восьмитысячником для харьковского спортсмена.

Валентин Сипавин, альпинист

Самая высокая вершина в мире – это мечта каждого альпиниста. Я понял, что не могу такой шанс упускать, тем более что украинцев было не так и много, а харьковчане, крайняя экспедиция была в 2005 году.

Дома спортсмен пробудет недолго. Сейчас он готовится к новой экспедиции – вместе с первой украинкой, поднявшейся Эверест Ириной Галай, Сипавин, уже на следующей неделе отправится на Аляску, где планируют взойти на самую высокую вершину Северной Америки – гору Денали.