ФК "Волчанск" Андрея Березовчука узнал соперника в Кубке Украины

Состоялась жеребьевка предварительного раунда Кубка Украины по футболу. На этой стадии харьковский регион представляет ФК "Волчанск", главным тренером которого является бывший футболист "Металлиста" Андрей Березовчук.

В предварительном раунде кубка Украины играют 20 команд: 18 представителей Второй лиги и два - из аматорской лиги - ФК "Волчанск" и "Авангард" (Бзив).

Жребий распорядился таким образом, что "Волчанск" и "Авангард" сыграют друг против друга. Причем на поле "Авангарда". Матч состоится 20 августа.

В минувшем сезоне "Волчанск" и "Авангард" встречались друг с другом в финале аматорского Кубка Украины. Трофей завоевал "Авангард".