Франция, победив в финале Хорватию, стала чемпионом мира-2018 по футболу

Очень результативным вышел финальный матч ЧМ-2018 по футболу Франция - Хорватия. В нем было забито 6 голов. При этом 4 мяча влетели в ворота сборной Хорватии.

Началось для хорватов все с "самострела". Их ведущий нападающий Марио Манджукич направил головой мяч в свои ворота, и французы повели в счете - 1:0.

Затем Иван Перешич счет сравнял.

Но до перерыва французы вновь вышли вперед. Арбитр, воспользовавшись системой VAR, назначил весьма спорный пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

2:1 в пользу сборной Франции - так закончился первый тайм.

Во втором дважды не слишком уверенно сыграл вратарь сборной Хорватии Даниэл Субашич. После дальних ударов Поля Погбы и Килиана Мбаппе Субашич даже не пытался прыгать за мячом, и Франция повела 4:1.

Гол Манджукича, забитый не в свои, а в чужие ворота, позволил хорватам разве что уйти от крупного поражения.

4:2 - победа сборной Франции в финале чемпионата мира-2018 по футболу.

Французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый аналогичный триумф случился 20 лет назад на ЧМ-1998.

Хорватия впервые в своей истории сыграла в финале чемпионата мира и, соответственно, добилась пока наивысшего для себя достижения - серебряных медалей.