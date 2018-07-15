Франция, победив в финале Хорватию, стала чемпионом мира-2018 по футболу

15 июля 2018 г. 20:14
136 просмотров

Очень результативным вышел финальный матч ЧМ-2018 по футболу Франция - Хорватия. В нем было забито 6 голов. При этом 4 мяча влетели в ворота сборной Хорватии.

Началось для хорватов все с "самострела". Их ведущий нападающий Марио Манджукич направил головой мяч в свои ворота, и французы повели в счете - 1:0.

Затем Иван Перешич счет сравнял.

Но до перерыва французы вновь вышли вперед. Арбитр, воспользовавшись системой VAR, назначил весьма спорный пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

2:1 в пользу сборной Франции - так закончился первый тайм.

Во втором дважды не слишком уверенно сыграл вратарь сборной Хорватии Даниэл Субашич. После дальних ударов Поля Погбы и Килиана Мбаппе Субашич даже не пытался прыгать за мячом, и Франция повела 4:1.

Гол Манджукича, забитый не в свои, а в чужие ворота, позволил хорватам разве что уйти от крупного поражения.

4:2 - победа сборной Франции в финале чемпионата мира-2018 по футболу.

Французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый аналогичный триумф случился 20 лет назад на ЧМ-1998.

Хорватия впервые в своей истории сыграла в финале чемпионата мира и, соответственно, добилась пока наивысшего для себя достижения - серебряных медалей.

Видео: 

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup™ FINAL - HIGHLIGHTS

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.