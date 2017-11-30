Футболист с тяжелейшей травмой "излечился" после того, как одноклубник забил гол

В матче английской Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Саутгемптоном" футболист "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг принес победу своей команде (2:1) забив гол на 5-й минуте, компенсированной к основному времени. Этот гол вооудушевил одноклубника Стерлинга - Бенджамина Менди, порвавшего два месяца назад переднюю крестообразную связку правого колена

Менди, хромая, пробежал чуть ли не полполя, чтобы обнять Стерлинга.

После матче Менди оставил в соцсетях такую запись: «Повреждение передней крестообразной связки колена, но какая разница, если забивается победный мяч на 95-й минуте?»