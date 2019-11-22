Футболист устроил странное шоу с исполнением пенальти

22 ноября 2019 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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В финале одного из трёх клубных национальных кубковых турниров Бразилии - Кубке Верди произошло нечто странное.

Трофей оспаривали "Пайсанду" и "Куяба". Основное время и овертайм завершились вничью - 1:1.

После чего была назначаена серия послематчевых пенальти. В ней при счете 4:4 11-метровый исполнял футболист "Пацсанду" Каика Оливейра. Он сначала далеко отошел от мяча, затем прогулочным шагом подошел, после отбежал, подбежал и... пробил мимо ворот.

Это абсурдное шоу стоило "Пайсанду" трофея. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5: в пользу "Куябы".

Видео: 

Caíque Oliveira

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