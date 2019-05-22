Футболист забил решающий гол команде, которую тренирует его отец, и расплакался

22 мая 2019 г. 16:50
Автор: Виталий Лабскир
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Драматичная история. Вместо радости от гола, спасшего от поражения, горькие слезы.

В чемпионате Венесуэлы по футболу завершилась групповая стадия, по итогам которой определилась восьмерка четвертьфиналистов плей-офф.

Команда с названием "Пуэрто Кабелло" попадала в заветную восьмерку, если выигрывала в заключительном туре у "Депортиво Тачира".

До 90+2 минуты счет был 2:1 в пользу "Пуэрто Кабелло". Однако Джанлука Мальдонадо из "Депортиво Тачира" забил гол и установил окончательный итог - 2:2.

Впрочем, вместо того, чтобы радоваться, Мальдонадо расплакался. Дело в том, что команду "Пуэрто Кабелло", которую он "отцепил" из числа участников четвертьфиналов, тренироует его отец.

Видео: 

Futbolista llora tras anotar el gol que eliminaba al equipo de su padre | Fútbol Social

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