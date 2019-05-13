Футболисты "Аякса" отпраздновали чемпионство в Голландии, хотя еще могут опуститься на 2-е место

Необычное развитие событий после предпоследнего тура чемпионата Нидерландов по футболу.

В 33-м туре амстердамский "Аякс" выиграл дома у "Утрехта" - 4:1. После финального свистка футболисты не покинули поле, а зрители - трибуны, и стали ждать, как завершится параллельный матч между АЗ из Алкмаара и ПСВ из Эйндховена. ПСВ проиграл - 0:1.

После чего футболисты "Аякса" сначала стали бурно праздновать чемпионство на поле. А затем, после матча - на балконе стадиона.

В турнирной же таблице перед заключительным, 34-м туром, расклад такой: "Аякс" на первом месте с 83 очками, ПСВ - на втором с 80 очками. ПСВ еще может догнать "Аякс" по набранным очкам. В таком случае, согласно регламенту, чемпионом Голландии станет команда, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. У "Аякса" 115 забито и 31 пропущен, у ПСВ - 95 забито и 25 пропущено. То есть, у "Аякса" разница составляет +84, у ПСВ +70.

Выходит, чтобы ПСВ отобрать чемпионство у уже празднующего "Аякса", команде из Эйндховена необходимо в закключетельном туре отыграть у команды из Амстердама не только 3 очка, но еще и 14 голов, что теоретически возможно, а практически - нереально.