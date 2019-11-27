Футболисты "Брюгге" получили две красные карточки за празднование гола

"Уникальное" празднование гола, после которого, команда, забившая мяч, осталась вдевятером.

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов между турецким "Галатасараем" и бельгийским "Брюгге" футболисты "Брюгге", уступая 0:1, на 90+2 минуте сумели сравнять счет. Отличился Крепин Диатта.

На радостях Диатта сбросил с себя футболку, за что получил вторую желтую и, соответственно, красную карточку. В это же время другой футболист "Брюгге" Клинтон Мата, опять же на радостях, ударил ногой по боковому флажку, за что также получил вторую желтую и, соответственно, красную карточку.

Так "Брюгге" остался вдевятером и все же сумел сохранить желанную ничью 1:1 до финального свистка. Это набранное очко позволило футболистам "Брюгге" сохранить за собой третье место в группе и оставило хорошие шансы на то, чтобы выйти с третьего места в плей-офф Лиги Европы.