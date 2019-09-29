Футбольные фанаты сорвали баннеры пророссийских каналов "112" и "Newsone"

На матче украинской футбольной Премьер-Лиги между киевскоим "Динамо" и "Днепром-1" из Днепра на стадионе "Олимпийский" в Киеве висели баннеры, рекламирующие телевизионные каналы, которые несут в украинский эфир "русский мир". Правда, провисели баннеры недолго.

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Николай Васильков успел снять на видео, как фанаты сняли баннер пророссийского пропагандистского канала "112".

Остается напомнить, что по списку пророссийской партии прошел в Верховную Раду и стал народным депутатом Григорий Суркис - бывший президент киевского "Динамо" и брат нынешнего президента "Динамо" Игоря Суркиса.