Футбольный тренер, ведущий борьбу с лейкемией, смог руководить действиями своей команды

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович проходит курс химиотерапии в связи с лейкемией. Между тем, начался чемпионат Италии, и Михайлович сменил больницу на место на тренерском мостке.

В первом туре "Болонья" проводила выездной матч против "Вероны".

Михайлович, остающийся главным тренером "Болоньи", 40 дней не видел свою команду. Из больницы он приехал в отель в Вероне, где расположились футболисты "Болоньи", а затем вместе с командой отправился на матч и полноценно 90 минут руководил действиями своих подопечных.

Команда Михайловича не выиграла, но и не проиграла. Матч завершился вничью - 1:1.