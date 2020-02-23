Фьюри избил Уайлдера. Два нокдауна и технический нокаут

Второй бой между американцем Деонтеем Уайлдером, выходившим в ринг в ранге чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе и британцем Тайсоном Фьюри, завершился сокрушительным поражением Уайлдера.

В 3-м и 5-м раундах Фьюри отправлял Уайлдера в нокдаун. В 6-м британец еще и откровенно куражился, делая в одном из клинчей неоднозначные движения языком у шеи американца.

Бой был остановлен в 7-м раунде, когда Уайлдер принял на себя несколько увесистых ударов Фьюри, после которых оставался на ногах, но из угла Уайлдера секунданты выбросили белое полотенце.

Таким образом, Тайсон Фьюри - новый чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе. В послужном списке Фьюри теперь 30 побед (из них 21 - нокаутом) при одной ничьей - как раз в первом бою против Уайлдера.

Уайлдер же после 42 побед (41 - нокаутом) и одной ничьей, впервые в своей профессиональной карьере проиграл и при этом лишился чемпионского пояса.