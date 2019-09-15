 

Фьюри после боя госпитализирован. Возможно, его карьера завершена

15 сентября 2019 г. 13:39
Автор: Виталий Лабскир
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Победа британца Тайсона Фьюри над шведом Отто Валлином далась Фьюри, в буквальном смысле, большой кровью.

Фьюри с 6-го раунда дрался с рассечением и победил по очкам. Как стало известно, он не пришел на послематчевую пресс-конференцию, поскольку был сразу после боя доставлен в больницу.

Британский боксер, как оказалось, получил два серьезных рассечения. Вероятно, ему может понадобиться пластическая операция.

Отец же Тайсона Фьюри не исключил, что из-за полученных травм Тайсон может вообще завершить боксерскую карьеру.

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