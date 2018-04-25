Главный тренер "Вереса" ушел в отставку

25 апреля 2018 г. 15:53
Источник: "Спортарена"
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Белорусский специалист Юрий Свирков больше не главный тренер украинского футбольного клуба Премьер-Лиги "Верес" (Ровно).

Официальная причина увольнения — ухудшение состояния здоровья Свиркова, из-за чего он подал в отставку.

Свирков возглавил "Верес" зимой после неожиданного увольнения Юрия Вирта.

Под руководством белорусского тренера команда из Ровно провела девять матчей — две победы, одна ничья и шесть поражений.

В шести матчах второй части сезона "Верес" набрал только одно очко, забив в них лишь один гол.

За четыре тура до конца чемпионата "Верес" занимает шестое место, имея в акиве 33 очка. От "Мариуполя", который идет на пятой позиции (еврокубковое место), команда из Ровно отстает на три очка.

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