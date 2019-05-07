Гол бисиклетой в Первой лиге украинского футбола

В матче соперников харьковского "Металлиста 1925" за участие в переходных матчах за выход в Премьер-Лигу забит гол через себя.

В Луцке встречались местная "Волынь" и "Колос" из Коваливки. "Волынь" победила 2:1.

Зато гол "Колоса" вышел не заглядение. Владимир Лысенко, игравший, к слову, с 2009 по 2013 гг. за харьковский "Металлист", провел гол бисиклетой в ворота "Волыни" на 88-й минуте матча.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 2:50.

Что до ситуации с борьбой за 2-3-е места, которые дают право играть в переходных матчах, "Волынь" идет на 2-м месте, имея 46 очков. "Колос" - на 3-м - 45 очков. "Металлист 1925" - на 4-м - 45 очков. При этом у харьковчан игра в запасе по сравнению и с "Волынью" и с "Колосом".