Гол-красавец украинского футболиста "Ференцвароша"

08 июня 2020 г. 16:29
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист Александр Зубков забил великолепный гол в календарном матче чемпионата Венгрии.

В 27-м туре будапештский "Ференцварош" встречался с "Диошдьером".

За "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, в основном составе вышло два украинских футболиста - Александр Зубков и Игорь Харатин. За "Диошдьер" - один - Сергей Шестаков.

"Ференцварош" одержал крупную победу - 3:0. Второй гол в этом матче, и при этом самый красивый, забил Зубков, направив мяч от угла штрафной площади "Диошдьера" в дальнюю девятку ворот этой команды.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии "Ференцварош" уверенно идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя - команду "Фехевар" на 9 очков.

Видео: 

OLEKSANDR ZUBKOV SCORED A HUGE GOAL AGAINST DIÓSGYŐRI VTK

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