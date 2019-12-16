Гол-красавец украинского футболиста в матче чемпионата Венгрии

16 декабря 2019 г. 16:11
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский полузащитник Александр Зубков, выступающий за будапештский "Ференцварош", принес своей команде победу в выездном матче чемпионата Венгрии против "Диошдьера".

На 15-й минуте Зубков мощно пробил со штрафного, и мяч оказался в сетке ворот "Диошдьера".

Этот гол оказался единственным. "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, одержал победу - 1:0.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея 36 очков после 15-ти сыгранных матчей.

Видео: 

DVTK - Ferencváros | [0-1] | Összefoglaló | 2019.12.15

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