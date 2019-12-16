Гол-красавец украинского футболиста в матче чемпионата Венгрии

Украинский полузащитник Александр Зубков, выступающий за будапештский "Ференцварош", принес своей команде победу в выездном матче чемпионата Венгрии против "Диошдьера".

На 15-й минуте Зубков мощно пробил со штрафного, и мяч оказался в сетке ворот "Диошдьера".

Этот гол оказался единственным. "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, одержал победу - 1:0.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея 36 очков после 15-ти сыгранных матчей.