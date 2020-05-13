Гол-красавец в чемпионском матче

Определился непосредственно на футбольном поле первый чемпион страны по футболу в коронавирусную эпоху. Ранее Франция, прекратив национальный чемпионат, "назначила" чемпионом своей страны "Пари-сен-Жермен" по текущему положению в турнирной таблице, Нидерланды, завершив досрочно национальный чемпионат, чемпиона страны вообще решили не определять

В Никарагуа же чемпионат страны не прерывался из-за коронавируса. По регламенту чемпион определялся в серии плей-офф. В финал вышли ФК "Манагуа" и "Реал Эстели" из города Эстели.

Первый финальный матч между этими соперниками в Эстели завершился вничью - 1:1.

В ответном - в Манагуа, в первом тайме голов не было. В самом же начале второй половины встречи легендарный для "Реала Эстели" футболист - натурализованный мексиканец Мануэль Росас открыл счет, забив гол-красвец прямым ударом со штрафного (этот гол ниже, в видеообзоре матча, на 3:20). Затем одноклубники Росаса - Брендон Айердис и Марлон Лопес провели еще по голу. На что футболисты "Манагуа" сумели ответить лишь мячом Карлоса Феликса.

Так "Реал Эстели" победил 3:1 в этом матче и 4:2 по сумме двух встреч и стал в 15-й раз в своей истории чемпионом Никарагуа по футболу. При этом тот самый легендарный 26-летний Мануэль Росас завоевал титул чемпиона Никарагуа уже в 10-й раз в своей карьере.