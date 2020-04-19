Гол на 28-й секунде матча

19 апреля 2020 г. 13:13
Автор: Виталий Лабскир
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В чемпионате Таджикистана по футболу забит очень быстрый гол.

3-й тур чемпионата Таджикистана по футболу начался матчем команд "Регар ТадАЗ" (Турсунзаде) - "Истаравшан". С момента, как футболисты "Регар ТадАЗа" развели мяч с центра поля после стартового свистка арбитра до момента, как футболист этой команды Шерзод Махамадиев забил гол в ворота "Истаравшана" прошло всего лишь 28 секунд.

После столь быстрого гола "Регар ТадАЗ", являющийся бронзовым призером предыдущего чемпионата Таджикистана, одержал в итоге крупную победу - 4:1.

Видео: 

Регар ТадАЗ vs Истаравшан. шарҳи бозӣ

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