 

Гол после могучего удара футболиста из Бонэйра

10 сентября 2019 г. 19:33
Автор: Виталий Лабскир
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В Карибском море есть остров Бонэйр. На этом острове имеется футбольная сборная, которая провела запоминающися матч Лиги Наций КОНКАКАФ против сборной Багамских островов.

Багамы выигрывали со счетом 2:0. В компесированное к основному времени матча сборная Бонэйра получила право на штрафной удар. К мячу подошел футболист по имени и фамилии Юрий Сейнпаал, разбежался и нанес пушечный удар, приведший к голу-красавцу.

В итоге матч завершился со счетом 2:1.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный гол на 51-й секунде.

Видео: 

Bahamas wins 2-1 against Bonaire

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