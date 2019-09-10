Гол после могучего удара футболиста из Бонэйра

В Карибском море есть остров Бонэйр. На этом острове имеется футбольная сборная, которая провела запоминающися матч Лиги Наций КОНКАКАФ против сборной Багамских островов.

Багамы выигрывали со счетом 2:0. В компесированное к основному времени матча сборная Бонэйра получила право на штрафной удар. К мячу подошел футболист по имени и фамилии Юрий Сейнпаал, разбежался и нанес пушечный удар, приведший к голу-красавцу.

В итоге матч завершился со счетом 2:1.

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный гол на 51-й секунде.