Гол Тайсона в Харькове почти сделал донецкий "Шахтер" чемпионом Украины

В 30-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги центральный матч состоялся в Харькове. Донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю".

"Шахтер" победил 2:1. При этом победный гол на 89-й минуте забил бывший футболист харьковского "Металлиста" бразилец Тайсон.

За два тура до финиша чемпионата у "Шахтера" стало 72 очка. 67 очков у киевского "Динамо", сыгравшего в этом туре вничью с "Мариуполем" - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" в матче следующего, 31-го тура в Харькове против ровенского "Вереса", может оформить свое чемпионство.