Гол Тайсона в Харькове почти сделал донецкий "Шахтер" чемпионом Украины

06 мая 2018 г. 17:24
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В 30-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги центральный матч состоялся в Харькове. Донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю".

"Шахтер" победил 2:1. При этом победный гол на 89-й минуте забил бывший футболист харьковского "Металлиста" бразилец Тайсон.

За два тура до финиша чемпионата у "Шахтера" стало 72 очка. 67 очков у киевского "Динамо", сыгравшего в этом туре вничью с "Мариуполем" - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" в матче следующего, 31-го тура в Харькове против ровенского "Вереса", может оформить свое чемпионство.

 

Видео: 

Шахтер 2-1 Заря. Обзор матча (5.05.2018)

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