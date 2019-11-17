Гол воспитанника харьковского футбола cпас Украину от поражения Сербии

17 ноября 2019 г. 18:50
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу завершила отборочный цикл к Евро-2020.

Заключительный матч подопечные Андрея Шевченко проводили в Белграде против сборной Сербии, будучи уже в ранге досрочного победителя группы "В". Для того же, чтобы гарантировать себе посев во время жеребьевки Евро-2020 из первой корзины, украинским футболистам необходимо было не проиграть.

Дважды уступая по ходу матча, сборная Украины все же свела поединок к желанной ничьей - 2:2. Причем окончательный счет установил воспитанник харьковского футбола, нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин на заключительной, 3-й компенсированной минуте к основному времени матча.

Остается добавить, что сборная Украины выдала рекордный для себя отборочный цикл, одержав в 8-ми матчах шесть побед при двух ничьих.

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