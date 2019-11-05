Головой об штангу. Пострадал хоккеист

Желание помешать сопернику совершить бросок по воротам сыграло злую шутку с самоотверженным хоккеистом.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Питтсбургом" защитник "Бостона" Чарли Макэвой погнался к своим воротам за соперником, догнать его не сумел, но при этом, упав, покатился по льду и врезался головой в штангу ворот.

Шлем, несколько смягчил удар, но все равно вышло очень больно. И все же Макэвой через какое-то время самостоятельно сумел покинуть ледовую площадку.

Сам же матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Бостона".