Головой об штангу. Пострадал хоккеист

05 ноября 2019 г. 13:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Желание помешать сопернику совершить бросок по воротам сыграло злую шутку с самоотверженным хоккеистом.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Питтсбургом" защитник "Бостона" Чарли Макэвой погнался к своим воротам за соперником, догнать его не сумел, но при этом, упав, покатился по льду и врезался головой в штангу ворот.

Шлем, несколько смягчил удар, но все равно вышло очень больно. И все же Макэвой через какое-то время самостоятельно сумел покинуть ледовую площадку.

Сам же матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Бостона".

Видео: 

Charlie McAvoy Exits Game After Slamming Into Goal Posts Head First

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.