Горнолыжник вылетел с трассы, потерял сознание и сбил двух человек

09 января 2021 г. 19:00
Автор: Виталий Лабскир
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Драматичное происшествие.

В швейцарском Адельбодене сегодня прошел этап розыгрыша Кубка мира по горным лыжам в гиганстком слаломе.

Американец Томми Форд, потеряв равновесие незадолго до финиша, на огромной скорости крайне неудачно упал - на голову, шею и левое плечо, и потерял сознание. При падении Форд еще и снес двух технических работников трассы.

Спустя 20 минут приземлился медицинский вертолет, который эвакуировал горнолыжника в госпиталь. На тот момент Форд уже был в сознании и разговаривал со спасателями, когда они его грузили в вертолет.

Представители американской делегации сообщили, что Томми проходит медицинское обследование в больнице.

Соревнования возобновились черезполчаса после падения Томми Форда.

 

Видео: 

HORRIBLE CRASH TOMMY FORD ADELBODEN 2021

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