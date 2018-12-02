Харьковчанин Александр Гвоздик победил нокаутом и стал чемпионом мира

02 декабря 2018 г. 9:58
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Харьковский боксер полутяжлого веса Александр Гвоздик завоевал титул чемпионом мира  по версии WBC, победив в Квебеке обладателя чемпионского пояса канадца Адониса Стивенсона.

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в концовке 11-го раунда. На тот момент Александр проигрывал по очкам на карточках двух из трех судей. У третьего была ничья.

После боя Стивенсон был доставлен в больницу.

У Гвоздика это 16-я победа в 16-ти боях на профессиональном ринге и первый полноценный титул чемпиона мира в профессиональном боксе.

Видео: 

Adonis Stevenson vs Oleksandr Gvozdyk Full Fight | Адоніс Стівенсон vs Олександр Гвоздик

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