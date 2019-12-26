Харьковчанин Павел Эльянов больше не будет выступать за сборную Украины

26 декабря 2019 г. 13:02
Автор: Виталий Лабскир
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Ведущий украинский шахматист Павел Эльянов отказывается впредь играть за сборную Украины по причине скандала с кандидатурой главного тренера сборной.

Эльянов заявил, что ранее украинские шахматисты требовали от отечественной федерации шахмат переназначить на должность главного тренера Владимира Баклана вместо Александра Сулипы.

Однако, федерация проигнорировала этот требование, из-за чего Эльянов пекращает выступать за сборную Украины.

 

Ранее украинские шахматисты требовали пересмотреть назначение на должность главного тренера Александра Сулипы в пользу Владимира Баклана

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/sport/othersports/10809566-ne-nastroen-izvestnyy-shahmatist-otkazalsya-vystupat-za-sbornuyu-ukrainy.html

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