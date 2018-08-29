Харьковская "Кобра" исключена из ПФЛ. Все ее результаты аннулированы

29 августа 2018 г. 17:00
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Как сообщил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Украины (ПФЛ), харьковская "Кобра" больше не является участником соревнований в Первой лиге украинского футбола.

Аннулированы все результаты матчей с участием этой команды. В связи с этим произошли изменения в турнирной таблице чемпионата Первой лиги.

"Кобра" успела сыграть три поединка, и все проиграла - "Колосу" из Коваливки, "Николаеву" и "Руху" из Винников. Таким образом, "Колос", "Николаев" и "Рух" потеряли по три очка.

Благодаря этому харьковский "Металлист 1925", сыгравший 5 матчей и имеющий 9 очков, поднялся по итогам 6-ти туров на две позиции в турнирной таблице - с 9-го места на 7-е.

 

 

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