Харьковская прыгунья с шестом и пловец на открытой воде остались без медалей чемпионата Европы

09 августа 2018 г. 22:55
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На чемпионате Европы по летним видам спорта харьковский пловец Игорь Червинский плыл в шотландском Глазго дистанцию 10 км на открытой воде. Харьковскя прыгунья с шестом Мария Килипко боролась за награды в немецком Берлине.

Червинский, проплыв 10 км за 1 час 50 минут и 58 секунд и отстав от победителя - Ферри Виртмана из Голландии на полторы минуты, ограничился 22-м результатом.

Килипко взяла со второй попытки стартовую высоту - 4 м 30 см. Затем - также со второй попытки 4 м 45 см. После чего так и не сумела преодолеть 4 м 55 см. В итоге у Килипко 8-е место.. Победительница же - гречанка Екатерини Стефаниди прыгнула на 4 м 85 см.

 

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