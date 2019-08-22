Харьковская прыгунья с шестом выиграла чемпионат Украины

На проходящем в Луцке чемпионате Украины по легкой атлетике в секторе для прыжков с шестом не было равных харьковчанке Марине Килипко.

В своей лучшей попытке она прыгнула на 4 м 50 см. При этом у Килипко не было достойных соперниц. Ближайшую она опередила на полметра.

Также в первый день чемпионата Украины харьковчане завоевали две серебряные медали - Ева Подгородецкая (11.93 сек.) и Игорь Бодров (10.56 сек.) в беге на 100 метров, и одну бронзовую - Дмитрий Бикулов (47.28 сек.) в беге на 400 метров.