 

Харьковская синхронистка осталась вне призовой тройки на чемпионате мира

14 июля 2019 г. 12:46
Автор: Виталий Лабскир
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На стартовавшем в городе Кванджу (Южная Корея) чемпионате мира по водным видам спорта Украина могла взять первую медаль в технической программе солисток в синхронном плавании, именуемом теперь артистическое плавание.

Украину здесь представляла харьковчанка Марта Федина. Судьи оценили выступление Фединой 4-й суммой баллов, поставив выше Фединой в итоговмо протокоде синхронисток из России, Испании и Японии.

Сегодня Федина вместе с еще одной харьковчанкой Анастасией Савчук поведет борьбу за награды в технической программе среди дуэтов.

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