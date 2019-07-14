Харьковская синхронистка осталась вне призовой тройки на чемпионате мира

На стартовавшем в городе Кванджу (Южная Корея) чемпионате мира по водным видам спорта Украина могла взять первую медаль в технической программе солисток в синхронном плавании, именуемом теперь артистическое плавание.

Украину здесь представляла харьковчанка Марта Федина. Судьи оценили выступление Фединой 4-й суммой баллов, поставив выше Фединой в итоговмо протокоде синхронисток из России, Испании и Японии.

Сегодня Федина вместе с еще одной харьковчанкой Анастасией Савчук поведет борьбу за награды в технической программе среди дуэтов.