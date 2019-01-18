Харьковский боксер Александр Гвоздик проведет обязательную защиту титула

Украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) харьковчанин Александр Гвоздик ждет соперника, с которым ему предстоит отстаивать свой чемпионский пояс

Соперник Гвоздика определится уже 19 января в Лас-Вегасе (США), где состоится бой за вакантный «серебряный» пояс WBС между Баду Джеком из Швеции и американцем Маркусом Брауном. С победителем этого поединка Всемирный боксерский совет обязал драться Гвоздика.

Гвоздик провел 16 боев на профессиональном ринге. Во всех победил. В том числе в 13-ти - нокаутом. 1 декабря 2018 года Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBС, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона. После чего у Стивенсона случилось кровоизлияние в мозг, и канадец впал в кому.